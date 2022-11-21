Перша кров на чемпіонаті світу – голкіпер Ірану розчавив обличчя у зіткненні з партнером
15:26 - Читать на русском
Стартові хвилини матчу Англія – Іран були затьмарені моторошним інцидентом.
35’ Джуд Беллінгем
43’ Букайо Сака
45+1’ Рахім Стерлінг
62’ Букайо Сака
71’ Маркус Рашфорд
90’ Джек Гріліш
Мехді Таремі 65’
Мехді Таремі 90+12’
35’ Джуд Беллінгем
43’ Букайо Сака
45+1’ Рахім Стерлінг
62’ Букайо Сака
65’ Мехді Таремі
71’ Маркус Рашфорд
90’ Джек Гріліш
90+12’ Мехді Таремі
Голкіпер іранців Аліреза Бейранванд вискочив на перехоплення і жорстко збився головами з власним партнером Маджидом Хоссейні.
Якщо захисник оговтався відносно швидко, то воротарю було непереливки. На його обличчі виступила кров, а ніс дуже сильно набух.
Лікарі 10 хвилин приводили 30-річного Бейранванд до тями, і той навіть планував продовжити матч. Втім, через кілька секунд знову схопився за голову і таки поступився місцем Хоссейну Хоссейні.
Основного кіпера Ірану винесли на ношах, а загалом його кривавий епізод затримав гру на 12-13 хвилин.
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