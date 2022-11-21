Голкіпер іранців Аліреза Бейранванд вискочив на перехоплення і жорстко збився головами з власним партнером Маджидом Хоссейні.

Якщо захисник оговтався відносно швидко, то воротарю було непереливки. На його обличчі виступила кров, а ніс дуже сильно набух.

Лікарі 10 хвилин приводили 30-річного Бейранванд до тями, і той навіть планував продовжити матч. Втім, через кілька секунд знову схопився за голову і таки поступився місцем Хоссейну Хоссейні.

Основного кіпера Ірану винесли на ношах, а загалом його кривавий епізод затримав гру на 12-13 хвилин.

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