Фанати Олімпії здивували Дерліса Гонсалеса теплим прийомом – форвард анонсував свій перехід з Динамо

Нападник збірної Парагваю прибув в Асунсьйон, де невдовзі повинен підписати контракт з місцевою Олімпією.

Вчора 25-річний футболіст розірвав орендну угоду з бразильським Сантосом, а сьогодні прибув на батьківщину. В аеропорту столиці Парагваю Дерліса зустрічали, як справжню зірку. Декілька сотень фанатів Олімпії з піснями і банерами висловили свою радість з приводу майбутнього трансферу.

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"Я дуже здивований такою зустріччю і теплим ставленням людей до мене. Тепер приходить моя черга відплатити їм за довіру на футбольному полі. Деталі мого переходу повинні бути вирішені завтра, але для мене важливо, що я повертаюся туди, де щасливий", – сказав Дерліс в ефірі телеканалу ABC.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Динамо отримає 5 млн доларів за 50 відсотків прав на парагвайця, якого кияни придбали влітку 2015 року у швейцарського Базеля.

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