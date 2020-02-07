Фанаты Олимпии удивили Дерлиса Гонсалеса теплым приемом – форвард анонсировал свой переход из Динамо

Нападающий сборной Парагвая прибыл в Асунсьон, где вскоре должен подписать контракт с местной Олимпией.

Вчера 25-летний футболист разорвал арендное соглашение с бразильским Сантосом, а сегодня прибыл на родину. В аэропорту столицы Парагвая Дерлиса встречали как настоящую звезду. Несколько сотен фанатов Олимпии с песнями и баннерами выразили свою радость по поводу будущего трансфера.

Дерлис Гонсалес попрощался с Сантосом – форвард Динамо близок к возвращению на родину

"Я очень удивлен такой встречей и теплым отношением людей ко мне. Теперь приходит моя очередь отплатить им за доверие на футбольном поле. Детали моего перехода должны быть решены завтра, но для меня важно, что я возвращаюсь туда, где счастлив", – сказал Дерлис в эфире телеканала ABC.

Напомним, ранее стало известно, что Динамо получит 5 млн долларов за 50 процентов прав на парагвайца, которого киевляне приобрели летом 2015 году у швейцарского Базеля.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення