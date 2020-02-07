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Дерліс Гонсалес попрощався з Сантосом – форвард Динамо близький до повернення на батьківщину

08:26 1266 Читать на русском
Дерліс Гонсалес попрощався з Сантосом – форвард Динамо близький до повернення на батьківщину
Дерліс Гонсалес / Globo Esporte

Парагвайський нападник Дерліс Гонсалес достроково покинув бразильський Сантос, за який виступав на правах оренди з літа 2018 року.

25-річний футболіст на своїй сторінці в інстаграмі емоційно попрощався з бразильським клубом. Очікується, що гравець, права на якого належать київському Динамо, повернеться на батьківщину – Олімпія з Асунсьйона готова викласти 5 млн доларів за 50 відсотків прав на гравця.

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"У 2018 році я прийняв велику місію надіти футболку Сантоса. Я зустрів тут дивовижних людей, як на футбольному полі, так і за його межами. Я дізнався історію клубу ще більше і пережив тут незабутні моменти разом з уболівальниками.

Я з гордістю можу сказати, що Сантос є частиною моєї кар'єри. З гордістю, яку не кожен може відчути. Сьогодні день, коли закінчився мій період в цьому клубі. Я буду сумувати, сподіваюся, і ви за мною. Велике спасибі за доброту і підтримку, які я отримував в цей час. Моя кар'єра триває, але я так само буду підтримувати Сантос. Заради вболівальників і друзів, які у мене залишаються в команді. Велике спасибі", – написав Дерліс.

До слова, за Сантос Дерліс Гонсалес зіграв 39 матчів, у яких забив 8 голів. В минулому чемпіонаті Бразилії команда посіла 2 місце.

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Em 2018, aceitei o grande desafio de vestir #MantoSagrado. Conheci pessoas incríveis, dentro e fora do campo. Conheci ainda mais a história do #MaiorBrasileiroDoMundo e pude viver momentos inesquecíveis ao lado nação santista, com uma camisa que foi usada por lendas do futebol.⁣⁣ ⁣⁣ Tenho o orgulho em dizer que o Santos faz parte da minha carreira. Um orgulho que nem todos podem ter. Hoje é dia de encerrar meu ciclo na Vila Belmiro. Sentirei saudades e espero que vocês também sintam falta do "meu paraguaio", como vocês adoravam me chamar. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio que tive nesse tempo. Minha carreira continua, mas minha torcida pelo Santos, também. Pelos meus amigos que ficam e por essa torcida tão querida. Vai pra cima deles, Santos. Muito obrigado! @santosfc

Публикация от Derlis Gonzalez (@derlisgonzalez25)

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