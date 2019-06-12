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"Фанаты" Олимпика сконфузились на митинге у Дома футбола – эпическое видео

21:07 198 Читати українською
"Фанаты" Олимпика сконфузились на митинге у Дома футбола – эпическое видео
"Фанаты" Олимпика / Фото Tribuna

Настоящий сюрреализм происходил под стенами Дома футбола с участием болельщиков с символикой Олимпика.

12 июня в Доме футбола состоялось собрание клубов УПЛ, где поднимался вопрос, имеет ли право Олимпик выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

Под стенами помещения собрались несколько десятков человек с символикой донецкого клуба, которые требовали от УПЛ оставить Олимпик в высшем дивизионе.

Один из журналистов Football Hub задал несколько вопросов участникам акции, однако четких ответов не получил. "Фанаты" не могли назвать лучшего бомбардира клуба, имя тренера команды, и даже не смогли вспомнить, на каком месте финишировали дончане в прошлом сезоне УПЛ.

Напомним, донецкий клуб подозревают в организации договорных матчей, из-за чего Олимпик может остаться без аттестата на следующий сезон Премьер-лиги.

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