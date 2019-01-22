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Фанати Нанта вийшли на вулиці у підтримку Сали, який зник безвісти

22:07 1 Читать на русском
Фанати Нанта вийшли на вулиці у підтримку Сали, який зник безвісти
Еміліано Сала / ФК Нант

Фанати колишнього клубу Еміліано Сали Нанта зібрались підтримати футболіста, який на літаку зник безвісти.

У Нанті на вулиці вийшли вболівальники місцевого клубу, щоб висловити підтримку своєму колишньому лідеру Еміліано Салі.

Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукають

Нагадаємо, футболіст вилетів літаком у Кардіфф, але пропав безвісти, а пошуки тривають і нині. Валлійський клуб викупив його за рекордні для себе 18 млн євро.

Голова пошукової служби вже встиг дати прогноз, що навряд чи нападник залишився живим.

Теги
Нант Нант Кардіфф Кардіфф Франція Відеоновини Еміліано Сала Еміліано Сала
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