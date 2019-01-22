Фанати Нанта вийшли на вулиці у підтримку Сали, який зник безвісти

Фанати колишнього клубу Еміліано Сали Нанта зібрались підтримати футболіста, який на літаку зник безвісти.

У Нанті на вулиці вийшли вболівальники місцевого клубу, щоб висловити підтримку своєму колишньому лідеру Еміліано Салі.

Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукають

Нагадаємо, футболіст вилетів літаком у Кардіфф, але пропав безвісти, а пошуки тривають і нині. Валлійський клуб викупив його за рекордні для себе 18 млн євро.

Голова пошукової служби вже встиг дати прогноз, що навряд чи нападник залишився живим.