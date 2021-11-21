Марсель уже вдруге в нинішньому сезоні постраждав від уболівальників у гостьових матчах. У третьому турі на футболістів провансальців накинули фани Ніцци. Тепер відзначилися "ткачі".

Фанати Сент-Етьєна зірвали початок матчу, закидавши поле файєрами – тренеру не пробачили провальний старт сезону

Звітний поєдинок стартував, але вже на 8-й хвилині арбітр забрав команди назад до роздягалень. Причиною стала пляшка, кинута з трибун у голову Дімітрі Пайє. Французькі ЗМІ повідомили, що Ліон уже ідентифікував фаната, який кинув пляшку. Його випровадили зі стадіону. Подальша доля матчу залишається під питанням.