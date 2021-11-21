Фанати Ліона зірвали матч, кинувши пляшкою в голову Пайє – відео епізоду
22:36 - Читать на русском
Центральний матч 14-го туру Ліги 1 був призупинений. Причиною вкотре стала скандальна поведінка фанатів.
Марсель уже вдруге в нинішньому сезоні постраждав від уболівальників у гостьових матчах. У третьому турі на футболістів провансальців накинули фани Ніцци. Тепер відзначилися "ткачі".
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Звітний поєдинок стартував, але вже на 8-й хвилині арбітр забрав команди назад до роздягалень. Причиною стала пляшка, кинута з трибун у голову Дімітрі Пайє. Французькі ЗМІ повідомили, що Ліон уже ідентифікував фаната, який кинув пляшку. Його випровадили зі стадіону. Подальша доля матчу залишається під питанням.
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