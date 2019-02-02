Фанати Леванте та Хетафе влаштували бійку перед матчем Прімери – є поранені серед поліцейських

Напередодні матчу 22-го туру чемпіонату Іспанії Леванте – Хетафе сталася сутичка між фанатами.

Сьогодні вранці група вболівальників Хетафе прибула у Валенсію, де їхня команда повинна зіграти проти Леванте.

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Поблизу стадіону їх вже чекали фанати господарів. Поліцейський, який чергував у цьому районі, намагався запобігти сутичці, але самотужки йому цього зробити не вдалося.

В результаті інциденту 11 вболівальників було затримано, а серед правоохоронців є один поранений.

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Нагадаємо, всього 4 дні тому, 29 січня, наприкінці кубкового матчу між Валенсією та Хетафе сталася бійка між футболістами команд.