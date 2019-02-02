Фанаты Леванте и Хетафе устроили драку перед матчем Примеры – есть раненые среди полицейских

Накануне матча 22-го тура чемпионата Испании Леванте – Хетафе произошла потасовка между фанатами.

Сегодня утром группа болельщиков Хетафе прибыла в Валенсию, где их команда должна сыграть против Леванте.

Валенсия – Хетафе: стало известно наказания для виновников безумной драки в Кубке Испании

Возле стадиона их уже ждали фанаты хозяев. Полицейский, дежуривший в этом районе, пытался предотвратить потасовку, но в одиночку ему этого сделать не удалось.

В результате инцидента 11 болельщиков были задержаны, а среди правоохранителей есть один раненный.

Пекло екс-"динамівця" на Местальї, або Чому два тренери зганьбили весь іспанський футбол

Напомним, всего 4 дня назад, 29 января, в конце кубкового матча между Валенсией и Хетафе произошла драка между футболистами команд.