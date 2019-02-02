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Фанаты Леванте и Хетафе устроили драку перед матчем Примеры – есть раненые среди полицейских

14:20 42 Читати українською
Фанаты Леванте и Хетафе устроили драку перед матчем Примеры – есть раненые среди полицейских
Болельщики Хетафе

Накануне матча 22-го тура чемпионата Испании Леванте – Хетафе произошла потасовка между фанатами.

Сегодня утром группа болельщиков Хетафе прибыла в Валенсию, где их команда должна сыграть против Леванте.

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Возле стадиона их уже ждали фанаты хозяев. Полицейский, дежуривший в этом районе, пытался предотвратить потасовку, но в одиночку ему этого сделать не удалось.

В результате инцидента 11 болельщиков были задержаны, а среди правоохранителей есть один раненный.

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Напомним, всего 4 дня назад, 29 января, в конце кубкового матча между Валенсией и Хетафе произошла драка между футболистами команд.

Испания22 турСьюдад де Валенсия (Валенсия)

Леванте - Хетафе: Суббота 02 февраля 2019

Леванте
Матч окончен
0 : 0
Хетафе
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