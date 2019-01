Пекло екс-"динамівця" на Местальї, або Чому два тренери зганьбили весь іспанський футбол

Кубок Іспанії отримав скандальну "рекламу" на Местальї.

Валенсія та Хетафе видали справжній трилер у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії. "Кажани", яким потрібно було відігруватись після мінімальної поразки на Колісеум Альфонсо Перес (0:1), пропустили вже на першій хвилині поєдинку. 36-річний ветеран Хорхе Моліна, шокувавши Месталью швидким голом, серйозно зменшив шанси команди Марселіно на підсумковий успіх. Однак у складі валенсійського клубу знайшовся власний супермен. Костюм Кларка Кента на завершальні хвилини зустрічі приміряв Родріго, якому раніше сильно діставалось від критиків за провальний старт сезону. Форвард збірної Іспанії розпочав камбек в середині другого тайму, а у компенсований арбітром час оформив тріумфальний для господарів дубль.

Валенсія зробила фантастичний камбек у матчі Кубка Іспанії проти Хетафе та вийшла в півфінал турніру

Ейфорія на трибунах... і бійка на полі. Одразу після фінального свистка Естради Фернандеса легендарна Месталья перетворилась у епіцентр гладіаторських боїв. Тут не шкодували навіть представників технічного персоналу, які намагались вгамувати оскаженілих футболістів обох команд. Найбільше виділявся бразильський центрбек "кажанів" Габрієль Пауліста, який поліз у побоїще попри сильну кровотечу з брови.

Вибухова суміш ейфорії та люті спровокувала великий хаос. Леандро Кабрера і Муктар Діакабі проривають живий кордон зі стюардів, щоб нагородити один одного декількома стусанами. Леандро Чічісола шарпається з представником безпеки стадіону, а позаду нього закривавлений Пауліста вигукує щось на зразок "тримайте мене семеро". Тим часом екс-динамівець Антунеш безпорадно намагається заспокоювати своїх та чужих. Поволі, все набуває вигляду типових дворових розбірок – "стіна на стіну". Ой, ми ледь не забули про фанатів. На фоні цього божевілля уболівальники Валенсії нещадно проклинають гравців Хетафе.

Віссел Кобе на 90+14-й пропустив від воротаря – Подольскі потрапив в епіцентр бійки, а Іньєста намагався захистити німця

Лише після того, як на полі з'явились представники поліції та Національної гвардії команди вдалось заспокоїти. Хоча деяких хуліганів, від гріха подалі, довелось супроводжувати у роздягальню.

"Іспанія давно не бачила такого ганебного суддівського звіту", – пише Marca про післяматчевий протокол Естради Фернандеса. Частина документа, яка стосується бійки, переповнена "ударами", "стусанами" та "матюками":

"Бруно Кабрера (Хетафе): по завершенні гри схопив за шию та вдарив Муктара Діакабі.

Деміан Суарес (Хетафе): ​​попрямував у бік підтрибунного приміщення і штовхнув представника технічного персоналу Валенсії, який відповідав за форму. Після цього вдарив в обличчя іншу особу. Підійшов до асистента головного рефері, бив його пальцем у груди та називав "засранцем".

Хайме Мата (Хетафе): після матчу кричав у бік мого помічника "ганьба арбітражу".

Муктар Діакабі (Валенсія): вибіг на поле та почав з'ясовувати стосунки з Кабрерою. Його намагались вгамувати декілька гравців, після чого він отримав червону картку.

Фернандес Родрігес (Валенсія): вилучений за те, що підійшов до лави запасних суперника та неодноразово вигукував "мудаки".

Гравці та головний тренер Хетафе після матчу обсипали брудом саме Естраду Фернандеса. Мовляв, рефері несправедливо вилучив Джене на 76-й хвилині поєдинку. Друга жовтка картка оборонця "синіх", насправді, викликає дуже багато запитань, адже у тому епізоді, схоже, більше фолив Санті Міна, ніж тоголезький футболіст.

Однак іспанські ЗМІ практично не сумніваються, що причиною дикості на Местальї став не каталонський суддя, а... керманичі команд – Марселіно Тораль та Хосе Бордалас. Обоє почали заряджати своїх підопічних негативними емоціями ще перед першим матчем.

"Хетафе діє на межі дозволеного", – зазначив Тораль, звинувативши команду з передмістя Мадрида у грубій грі. Щоб аргументувати власні слова, астурійський фахівець пригадав матч Атлетіко – Хетафе, коли "сині" здійснили 26 фолів. Історія продовжилась вже на футбольному полі. Після гола Хорхе Моліни на Колісеум Альфонсо Перес помічник Бордаласа знущально протирав очі перед Марселіно, називаючи валенсійців плаксіями. Футболісти Хетафе також не залишились осторонь, підтримавши тренера.

The cry gesture from one of Getafe’s technical staff towards the Valencia bench after the goal. Unbelievable. pic.twitter.com/OA27iKb5DU