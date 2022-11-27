Збірні Хорватії та Канади невдало стартували на Чемпіонаті світу-2022. Срібні призери попереднього Мундіалю не змогли переграти Марокко, розписавши нулі, а підопічні Джона Хердмана якимось дивом поступились Бельгії (хоча мали перемагати). Жахлива реалізація поставила північних американців на край прірви – у разі поразки від балканців вони точно вилітали б з ЧС, в той час як "картаті" за будь-якого розкладу зберігали шанси на плей-офф.

Оголили повністю: коуч збірної Канади потрапив у немилість хорватів перед матчем ЧС

Опинившись у ситуації "пан або пропав", канадці видали ураганний початок матчу, відкривши рахунок вже на 67-й секунді. Голом відзначився антигерой поєдинку з бельгійцями – Девіс перестрибнув Юрановіча й замкнув подачу від Б'юкенена з правого флангу. 0:1! Це була вагома заявка на успіх, адже на останніх 11 чемпіонатах світу лише одного разу команда програла після забитого в перші дві хвилину голу.

Канада не зраджувала своєму стилю, максимально інтенсивно пресингуючи хорватів. Підопічні Златко Даліча на старті зустрічі відверто розгубилися, що ледь не вилилось у другий пропущений м'яч – Ларін вирвався віч-на-віч з Ліваковічем. На щастя для "картатих", Кайл заліз у явний офсайд. Ще кілька хороших атак довести до логічного кінця не вдалося.

Перші 15-20 хвилин залишилась за представниками Північної Америки. Втім, клас віце-чемпіонів світу почав даватись взнаки у середині тайму. Хорвати підлаштувались під пресинг збірної Канади й стали користуватись розривами за плечима атакувальної групи. Матч перетворився у двосторонній рух без центру поля – і в цьому режимі "картаті" виглядали значно гостріше.

Так, вже на 22-й хвилині Лівая отримав розрізний пас від Ковачіча й пробив з лівого кута воротарського у голкіпера. На 27-й же Крамаріч забив гол, відкрившись під передачу Ліваї на правий край штрафного, хитнувши трьох захисників і вистріливши у дальній кут. На жаль для Андрея, взяття воріт не зарахували через офсайд у Ліваї (саме він асистував нападнику).

На 36-й хвилині Брозовіч викотив пас із центру на правий кут воротарського, куди влетів Лівая. Марко бахнув у ближню дев'ятку, однак Борян парирував! Втім, через хвилину йому таки довелося виймати м'яч із сітки. Хорвати після кутового провели атаку другим темпом, у якій Перішіч запустив хитру передачу за спини захисникам на Крамаріча – той увірвався на лівий край штрафного й переграв голкіпера. 1:1!

Канадці нічим цікавим не відповіли. "Картаті" ж продовжували тиск, справедливо вирвавшись уперед перед свистком на перерву. На 44-й хвилині Юрановіч прорвався правим флангом і викотив м'яч на лінію півкола в ноги Ліваї – Марко прийняв сферу й другим дотиком відправив її лівий нижній. 2:1!

Марко став автором першого голу футболіста хорватського клубу (Хайдука) у ворота футболіста сербського клуба (Црвени Звєзди) за всю історію Мундіалей.

Відпочивати команди відправились за переваги хорватів у рахунку, однак "кленові" не здались. Всього за три хвилини після відновлення гри вони повинні були відновлювати статус-кво – це Осоріо завдав потужного удару з правого кута штрафного. М'яч летів під дальню стійку, але розминувся з нею у лічених сантиметрах.

Ще за сім хвилин класна атака Канади завершилась ефектною комбінацією з пострілом Девіса метрів з 20-ти – Ліваковіч дістав сферу з-під поперечки!

Загальна картина другого тайму не відрізнялася від того, що побачили фани до перерви. Це був такий же двосторонній рух без центру поля, в якому віце-чемпіони світу демонстрували класову перевагу. Ще перед моментом Девіса вони могли закривати гру завдяки вриванню Модріча у карний майданчик та пасу на 11 метрів під удар Крамарічу – Андрей бив лівий нижній, змусивши Борянка виконувати ефектний сейв.

На жаль для прихильників збірної Канади, в останні півгодини підопічні Джона Хердмана не загострювали гру. Прориви по флангах у них ще були, але моментів вже не виникало. Хорватія ж впевнено виходила з-під пресингу, хоча в середині другого тайму тривожити воротаря теж вдавалося рідко.

Втім, на 70-й хвилині тиск таки вилився у третій гол – це Крамаріч прийняв закидання від Перішіча на правий край штрафного, хитнув кількох опонентів і вистрілив у дальній кут. 3:1! Андрей став лишень другим футболістом в історії збірної Хорватії, якому вдалося оформити дубль на чемпіонатах світу (після Манджукіча).

На 78-й Брозовіч міг і четвертий м'яч вколотити, зігравши на добиванні після прострілу Перішіча, але точності трішечки забракло. Канадці огризнулись небезпечним ударом Хойлетта в компенсований час. Зрештою, перед фінальним свистком хорвати добили суперника виходом 2-в-1 у виконанні свіжих Оршіча й Майєра. Останній і встановив остаточний рахунок зустрічі – 4:1!

Канада втратила шанси на плей-офф ЧС-2022. Хорватія ж продовжує боротьбу – підопічні Златко Даліча набрали 4 очки й очолили групу F, однак Марокко поступається "картатам" лишень за різницею голів, а Бельгія програє всього одне очко. Інтрига в квартеті закручена максимально.

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