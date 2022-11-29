В насмешке над вратарём сборной Канады Миланом Боряном поучаствовал баннер американской компании по производству техники.

Во время матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Хорватией и Канадой (4:1) болельщики "клетчатых" вывесили баннер, оскорбивший вратаря канадской сборной Милана Боряна. Об этом сообщает журналист Сэм Стрит.

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На баннере был изображён логотип американской компании по производству сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники John Deere, слоган которой звучит так: "Ничто не бежит так, как Дир". При этом слово "Deere" (фамилия основателя) намекает на оленя (a deer), который изображён на логотипе компании.

Болельщики "клетчатых" написали на баннере "Книн-95" и вместо надписи "Deere" поместили фамилию Боряна. Получилась следующая фраза: "Книн-95. Ничто так не бегает, как Борян".

Книн – родной город вратаря, а сам баннер является отсылкой к победной для хорватов операции "Буря" против сепаратистов в 1995 году, в результате которой маленький Милан Борян, как и большинство сербов из Хорватии, были вынуждены покинуть свои дома.

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