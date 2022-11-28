Провідний захисник хорватів Деян Ловрен не гребує дружбою з росіянами та намагається їх виправдати, як тільки його про це запитують.

"Звісно, мені шкода, що росіян, моїх партнерів, немає на чемпіонаті світу. Ви знаєте, я завжди казав, що спорт та політика не повинні бути разом. Звісно, збірна Росії – це велика команда. Прикро, що хлопці не в Катарі на ЧС.

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Але немає й інших великих команд, як збірна Росії. Я говорю про Італію, мого друга Салаха. Але я вірю, що незабаром ситуація зміниться. Потрібно завжди мислити позитивно", – цитує Ловрена "ЗМІ" окупантів.

Нагадаємо, що Деян залишився виступати у пітерському Зеніті попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та заробляти криваві гроші Газпрому, 50% капіталу якого належать державі, тобто терористам.

На катарському Мундіалі 33-річний футболіст провів два повні поєдинки проти Марокко (0:0) та Канади (4:1). Попереду зустріч із Бельгією.

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