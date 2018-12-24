Легіонер Карпат Ербес похизувався танцями свого сина – наймиліше відео дня

Син хавбека Карпат Крістіана Ербеса вчиться танцювати.

Аргентинський хавбек Карпат Крістіан Ербес завантажив миле відео у свій інстаграм зі своїм сином. На ньому малюк вчиться танцювати під латино-американські пісні на пляжі.

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Нагадаємо, Ербес перейшов у Карпати у лютому 2018 року. У цьому сезоні на рахунку аргентинського хавбека 16 матчів у складі львівської команди в усіх турнірах та 1 гол.

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