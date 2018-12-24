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Легіонер Карпат Ербес похизувався танцями свого сина – наймиліше відео дня

25 грудня 06:00 0 Читать на русском
Легіонер Карпат Ербес похизувався танцями свого сина – наймиліше відео дня
Крістіан Ербес з сім'єю / Соцмережі

Син хавбека Карпат Крістіана Ербеса вчиться танцювати.

Аргентинський хавбек Карпат Крістіан Ербес завантажив миле відео у свій інстаграм зі своїм сином. На ньому малюк вчиться танцювати під латино-американські пісні на пляжі.

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Нагадаємо, Ербес перейшов у Карпати у лютому 2018 року. У цьому сезоні на рахунку аргентинського хавбека 16 матчів у складі львівської команди в усіх турнірах та 1 гол.

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el mininho danzando

Допис, поширений Cristian Pichy Erbes (@cristianerbes)

Теги
Карпати Карпати Відеоновини Крістіан Ербес Крістіан Ербес
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