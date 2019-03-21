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Фанаты Бешикташа устроили овации маленькому сыну Виды, который забил в пустые ворота – милейшее видео дня

14:07 25 Читати українською
Фанаты Бешикташа устроили овации маленькому сыну Виды, который забил в пустые ворота – милейшее видео дня
Домагой Вида с сыном / фото из соцсетей

Трогательной эпизод случился перед матчем 26-го тура чемпионата Турции Бешикташ – Гезтепе (1:0).

Во время предматчевой рзминкы сын защитника хозяев Домагоя Виды Дэвид играл с мячом. Пока тренер давал команде указания возле центрального круга, мальчик прошел к пустым воротам и отправил мяч в сетку. Фанаты Бешикташа сопровождали действия сына экс-динамовца бешеными овациями.

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Теги
футбольные фанаты Видеоновости Домагой Вида Домагой Вида Бешикташ Бешикташ Турция
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