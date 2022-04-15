Напередодні гри Хаві Ернандес вкотре заявив про бажання виграти Лігу Європи, адже це чи не єдиний турнір, який Барселона ніколи не вигравала. Перший матч завершився унічию, тому все мало вирішитися на Камп Ноу.

Айнтрахт переміг Барселону в драматичній битві з п'ятьма голами, прорвавшись у півфінал Ліги Європи

До Іспанії прибула величенька група уболівальників "орлів", яка всіляко старалася мотивувати своїх улюбленців. І працювало ж. Упродовж гри Айнтрахт вів у рахунку 3:0, лише наприкінці Барса зуміла відквитати два м'ячі, але це не врятувало від вильоту. Особливо відзначимо два шедеври – у виконанні Сантоса Борре та Бускетса.