Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы завершился для Барселоны провалом. Команда Хави, похоже, упустила шансы на хотя бы один трофей по итогам сезона.

Айнтрахт, который сенсационно выбил Барсу из Лиги Европы, выиграв 3:2 на Камп Ноу, получил мощную поддержку в триумфальном для себя матче. Команду Оливера Гласнера поддерживали около 25 тысяч фанатов, которые на протяжении большей части игры перекрикивали болельщиков "сине-гранатовых", а после голов Айнтрахта атмосфера напоминала домашний матч немцев.

Барселона – Айнтрахт – 2:3 – видео голов и обзор матча

Дошло до того, что большая часть поклонников Барселоны в знак протеста покинули свои трибуны в начале второго тайма. Правда, через минут 10 вернулись.

Жоан Лапорта признал ошибку клуба во время реализации билетов, которая привела к присутствию такого большого количества немецких фанатов. В то же время испанская пресса уверяет, что на трибунах Камп Ноу все прошло спокойно – никаких стычек не зафиксировано.

"Я обеспокоен тем, что произошло. Это стыд, который не может повториться. У нас есть информация о случившемся, но нужно ее проанализировать. Барселона будет принимать меры, потому что это возмутительно и позорно. Нужно ответственнее подойти к процессу реализации билетов", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Заметим, что после вылета из Лиги Европы Барса практически гарантированно завершит сезон 2021/22 без трофеев. За 7 туров до финиша Ла Лиги каталонцы отстают от Реала на 12 очков, имея игру в запасе.

Айнтрахт победил Барселону в драматичном сражении с пятью голами, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы