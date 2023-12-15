Справжню відданість клубу продемонстрували уболівальники Айнтрахта, які не змогли потрапити на матч проти Абердіна.

У завершальному турі групового етапу Ліги конференцій німецький клуб грав на виїзді проти Абердіна. Фанати Айнтрахта не змогли потрапити на матч через заборону від УЄФА.

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Попри те, що вболівальники знали, що їх не допустять на стадіон, вони все ж вирушили до Шотландії. Фанати знайшли пагорб навпроти арени й розташувалися там. Вони розспівували пісні та підтримували свою команду.

Нагадаємо, що Айнтрахт у шостому турі програв Абердіну з рахунком 2:0. Німці посіли друге місце у своїй групі Ліги конференцій, набравши дев'ять очок.