Настоящую преданность клубу продемонстрировали болельщики Айнтрахта, которые не смогли попасть на матч против Абердина.

В заключительном туре группового этапа Лиги конференций немецкий клуб играл на выезде против Абердина. Фанаты Айнтрахта не смогли попасть на матч из-за запрета от УЕФА.

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Несмотря на то, что болельщики знали, что их не допустят на стадион, они все же отправились в Шотландию. Фанаты нашли холм напротив арены и расположились там. Они распевали песни и поддерживали свою команду.

Напомним, что Айнтрахт в шестом туре проиграл Абердину со счетом 2:0. Немцы заняли второе место в своей группе Лиги конференций, набрав девять очков.