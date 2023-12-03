Скандальные инциденты с участием болельщиков чуть ли не каждую неделю встряхивают чемпионат Франции.

Очередной ужас случился 2 декабря перед матчем Нант – Ницца, сообщает Ouest-France.

Черный ангел Марселя: как легендарный клуб стал заложником террора жестокого ультрас

Ультрас хозяев решили устроить провокацию и напали на автобусы с прибывавшими на стадион фанатами "орлят". В схватке один из поклонников Нанта получил удар ножом в спину. Его доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось. Жертве был 31 год.

Главным подозреваемым является водитель частной транспортной компании VTC. Сначала он скрылся с места бойни, но потом сам явился в полицейский участок и признал свою вину. Прокуратура начала расследование по факту умышленного убийства.

Трагедия в Фуриане: поединок между Бастией и Марселем превратился в ужас, унесший 18 жизней