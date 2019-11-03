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Фанат французького клубу впав з 3-метрової трибуни – вболівальник зазнав важких пошкоджень

15:12 17 Читать на русском
Фанат французького клубу впав з 3-метрової трибуни – вболівальник зазнав важких пошкоджень
Фанати Ам'єна / Le Parisien

Жахливий епізод трапився у матчі 12-го туру чемпіонату Франції між Ам'єном та Брестом.

 

Під час матчу між Амьеном та Брестом серйозну травму голови отримав один із уболівальників господарів після падіння з 3-метрової висоти, повідомляє AFP.

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Зазначається, що фанат Ам'єна впав приблизно з трьох метрів і вдарився головою об бетон. Чоловіка забрали на ношах і доставили в лікарню. Під час гри стало відомо, що уболівальник прийшов до тями в лікарні.

Додамо, що матч між Ам'єном і Брестом завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

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Теги
Франція футбольні курйози футбольні фанати Ам'єн Ам'єн Ам'єн - Брест
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