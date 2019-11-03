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Фанат французского клуба упал с 3-метровой трибуны – болельщик получил тяжелые повреждения

15:15 5 Читати українською
Фанат французского клуба упал с 3-метровой трибуны – болельщик получил тяжелые повреждения
Фанаты Амьена / Le Parisien

Ужасный эпизод произошел в матче 12-го тура чемпионата Франции между Амьеном и Брестом.

 

Во время матча между Амьеном и Брестом серьезную травму головы получил один из болельщиков хозяев после падения с 3-метровой высоты, сообщает AFP.

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Отмечается, что фанат Амьена упал примерно с трех метров и ударился головой о бетон. Мужчину забрали на носилках и доставили в больницу. Во время игры стало известно, что болельщик пришел в себя в больнице.

Добавим, что матч между Амьеном и Брестом завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

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Франция футбольные курьёзы футбольные фанаты Амьен Амьен Амьен - Брест
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