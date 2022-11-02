"У бою зазнав важкого поранення фанат Динамо — Лосєв Леонід Валерійович, позивний "Хоботун", сержант ДПСУ. Леонід зустрів повномасштабне вторгнення ворога у прикордонних військах у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю. Разом зі своїми побратимами боронив Чернігів, а пізніше був прикомандирований до 72 бригади та перекинутий на Донеччину.

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Під час мінометного обстрілу Леонід зазнав поранення, унаслідок якого йому було ампутовано більшу частину правої ноги. Далі на нього очікує тривале відновлення та встановлення протезу, що потребує значних витрат. Тому зараз кожен з нас може допомогти фінансово.

Номер карти мами: 4731 2196 1051 7389 (Лосєва Олена Леонідівна). Посилання на банку від Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/68J7FmQ7SW", – йдеться у публікації WBC Ультрас Динамо.

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