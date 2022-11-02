"В бою получил тяжелое ранение фанат Динамо — Лосев Леонид Валерьевич, позывной "Хоботун", сержант ГПСУ. Леонид встретил полномасштабное вторжение врага в пограничных войсках в Черниговской области на границе с Беларусью. Вместе со своими побратимами защищал Чернигов, а позже был прикомандирован к 72 бригаде и переброшен на Донбасс.

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Во время минометного обстрела Леонид получил ранение, в результате которого ему была ампутирована большая часть правой ноги. Далее его ожидает длительное восстановление и установка протеза, что требует значительных затрат. Потому сейчас каждый из нас может помочь финансово.

Номер карты мамы: 4731 2196 1051 7389 (Лосева Елена Леонидовна). Ссылка на банку от Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/68J7FmQ7SW", – говорится в публикации WBC Ультрас Динамо.

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