Фалькао запропонували Реалу – королівський клуб відмовився

Мадридський Реал пояснив представникам Фалькао, що Радамель – не той гравець, якого шукають "вершкові".

Представники Радамеля Фалькао пропонували послуги свого клієнта Реалу, повідомляє портал Ondacero.

Реал за 10 днів до закриття трансферного вікна: Лунін піде через Наваса, проблема з бразильцем, 120 млн за "дев'ятку"

Втім, "вершкові" відповіли відмовою. Згідно інформації видання, представники королівського клубу пояснили, що Фалькао – не той гравець, який їм потрібен.

У минулому сезоні 32-річний колумбієць забив 18 голів та віддав 6 гольових передач у 26 матчах чемпіонату.

В нинішньому сезоні форвард зіграв 2 гри в Лізі 1, забив гол та зробив асист.