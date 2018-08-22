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Фалькао запропонували Реалу – королівський клуб відмовився

18:42 464 Читать на русском
Фалькао запропонували Реалу – королівський клуб відмовився
Радамель Фалькао / Фото: соцмережі

Мадридський Реал пояснив представникам Фалькао, що Радамель – не той гравець, якого шукають "вершкові".

Представники Радамеля Фалькао пропонували послуги свого клієнта Реалу, повідомляє портал Ondacero.

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Втім, "вершкові" відповіли відмовою. Згідно інформації видання, представники королівського клубу пояснили, що Фалькао – не той гравець, який їм потрібен.

У минулому сезоні 32-річний колумбієць забив 18 голів та віддав 6 гольових передач у 26 матчах чемпіонату.

В нинішньому сезоні форвард зіграв 2 гри в Лізі 1, забив гол та зробив асист.

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Іспанія Радамель Фалькао Радамель Фалькао Реал Мадрид Реал Мадрид Монако Монако Трансфери Трансфери Реал Мадрид
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