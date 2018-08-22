toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Фалькао предложили Реалу – королевский клуб отказался

18:42 91 Читати українською
Фалькао предложили Реалу – королевский клуб отказался
Радамель Фалькао / Фото: соцсети

Мадридский Реал объяснил представителям Фалькао, что Радамель – не тот игрок, которого ищут "сливочные".

Представители Радамеля Фалькао предлагали услуги своего клиента Реала, сообщает портал Ondacero.

Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"

Впрочем, "сливочные" ответили отказом. Согласно информации издания, представители королевского клуба объяснили, что Фалькао – не тот игрок, который им нужен.

В прошлом сезоне 32-летний колумбиец забил 18 голов и отдал 6 голевых передач в 26 матчах чемпионата.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 2 игры в Лиге 1, забил гол и сделал ассист.

Теги
Трансферы Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Радамель Фалькао Радамель Фалькао Монако Монако
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
37
мин
Аякс
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук