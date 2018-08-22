Фалькао предложили Реалу – королевский клуб отказался

Мадридский Реал объяснил представителям Фалькао, что Радамель – не тот игрок, которого ищут "сливочные".

Представители Радамеля Фалькао предлагали услуги своего клиента Реала, сообщает портал Ondacero.

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Впрочем, "сливочные" ответили отказом. Согласно информации издания, представители королевского клуба объяснили, что Фалькао – не тот игрок, который им нужен.

В прошлом сезоне 32-летний колумбиец забил 18 голов и отдал 6 голевых передач в 26 матчах чемпионата.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 2 игры в Лиге 1, забил гол и сделал ассист.