Фалькао предложили Реалу – королевский клуб отказался

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Ребров у Ференцвароші: все про угорський клуб, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардираМир — 17:01 314
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Сегодня завершилась дисквалификация Срны, который был отстранен за употребление допинга на 17 месяцевИталия — 16:43 262
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