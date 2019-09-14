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Фалькао відзначився переможним голом у дебютному матчі за Галатасарай

00:45 147 Читать на русском
Фалькао відзначився переможним голом у дебютному матчі за Галатасарай
Радамель Фалькао (зліва) / Твіттер Галатасарая

Колумбійський форвард вирішив показати свою майстерність з перших матчів у складі чемпіона Туреччини.

Фалькао відзначився єдиним голом Галатасарая у матчі 4 туру Суперліги проти Касимпаші.

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Досвідчений колумбієць отримав м'яч на лінії карного майданчика і без роздумів пробив по воротах. Траекторія польоту шкіряного зазнала сильних змін після рикошету від захисника, тому у голкіпера не було шансів – 1:0, які так і протримались до кінця гри. Варто додати, що екс-"динамівець" Юнес Беланда також вийшов у основі "левів" і провів на полі всі 90 хвилин.

Нагадаємо, Фалькао перейшов у Галатасарай з Монако в кінці літнього трансферного вікна.

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Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай Туреччина Відеоновини Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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