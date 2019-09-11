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Турана засудили майже до трьох років позбавлення волі

14:39 2173 Читать на русском
Турана засудили майже до трьох років позбавлення волі
Арда Туран / фото із соцмереж

Півзахисник Істанбула Башакшехір Арда Туран, права на якого належать Барселоні, понесе суворе покарання за неналежну поведінку в нічному клубі.

Турецький футболіст засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі, повідомляє BBC. Зазначається умовний термін Туран отримав за стрілянину з пістолета, зберігання неліцензійної зброї і навмисний напад. Водночас Арда був виправданий за статтею "сексуальні домагання".

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Нагадаємо, що в жовтні минулого року Туран влаштував скандал в нічному клубі Стамбула. Хавбек приставав до жінки, яка є дружиною співака Берк Шахіна. Через це у нього сталася бійка з артистом, в результаті якої Туран зламав опонентові ніс.

Після цього Туран відвідав постраждалого в лікарні з пістолетом. Футболіст простягнув зброю співакові зі словами: "Не знав, що це твоя дружина. Вибач, можеш пристрелити мене". Втім, Шахін відмовився брати пістолет.

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Теги
Барселона Барселона Туреччина Арда Туран Арда Туран
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