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Фалькао отметился победным голом в дебютном матче за Галатасарай

00:45 18 Читати українською
Фалькао отметился победным голом в дебютном матче за Галатасарай
Радамель Фалькао (слева) / Твиттер Галатасарая

Колумбийский форвард решил показать свое мастерство с первых матчей в составе чемпиона Турции.

Фалькао отметился единственным голом Галатасарая в матче 4 тура Суперлиги против Касымпаши.

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Опытный колумбиец получил мяч на линии штрафной и без раздумий пробил по воротам. Траектория полета кожаного претерпела сильных изменений после рикошета от защитника, поэтому у голкипера не было шансов – 1:0, которые так и продержались до конца игры. Стоит добавить, что экс-"динамовец" Юнес Беланда также вышел в основе "львов" и провел на поле все 90 минут.

Напомним, Фалькао перешел в Галатасарай из Монако в конце летнего трансферного окна.

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Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай Турция Видеоновости Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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