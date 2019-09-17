Факундо Феррейра отримав пошкодження та не допоможе Еспаньйолу в матчі проти команди Реброва

Форвард Еспаньйола Факундо Феррейра вибув щонайменше на місяць через пошкодження у матчі з Ейбаром.

Нападник Еспаньйола Факундо Феррейра отримав травму та пропустить від 4 до 6 тижнів, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Таким чином, екс-гравець Шахтаря пропустить матч групового етапу проти Ференцвароша Реброва, в якому також виступають Зубков, Харатін та Ігнатенко.

Нагадаємо, саме Феррейра своїми голами не пустив Зорю до групового етапу Ліги Європи, відзначившись по разу в кожному із матчів.

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