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Факундо Феррейра получил повреждение и не поможет Эспаньолу в матче против команды Реброва

21:31 11 Читати українською
Факундо Феррейра получил повреждение и не поможет Эспаньолу в матче против команды Реброва
Факундо Феррейра / Mundo Deportivo

Форвард Эспаньола Факундо Феррейра выбыл минимум на месяц из-за повреждения в матче с Эйбаром.

 

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра получил травму и пропустит от 4 до 6 недель, сообщает официальный твиттер клуба.

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Таким образом, экс-игрок Шахтера пропустит матч группового этапа против Ференцвароша Реброва, в котором также выступают Зубков, Харатин и Игнатенко.

Напомним, именно Феррейра своими голами не пустил Зарю в групповой этап Лиги Европы, отметившись по разу в каждом из матчей.

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Лига Европы Факундо Феррейра Факундо Феррейра Эспаньол Эспаньол Эспаньол - Ференцварош
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