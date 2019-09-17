Факундо Феррейра получил повреждение и не поможет Эспаньолу в матче против команды Реброва

Форвард Эспаньола Факундо Феррейра выбыл минимум на месяц из-за повреждения в матче с Эйбаром.

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра получил травму и пропустит от 4 до 6 недель, сообщает официальный твиттер клуба.

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Таким образом, экс-игрок Шахтера пропустит матч группового этапа против Ференцвароша Реброва, в котором также выступают Зубков, Харатин и Игнатенко.

Напомним, именно Феррейра своими голами не пустил Зарю в групповой этап Лиги Европы, отметившись по разу в каждом из матчей.

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