"Анрі може поховати свою кар'єру", – екс-воротар Монако оцінив роботу француза на чолі монегасків

Колишній воротар Монако Жан-Люк Етторі вважає, що головному тренеру монегасків Тьєррі Анрі не варто залишати свою посаду незважаючи на важке становище команди.

"Запрошення Анрі в Монако – непоганий вибір, але він був передчасним. Жардім покинув посаду занадто швидко, а Анрі був призначений в поспіху. Він прийшов в клуб один, в кращому випадку з кількома помічниками, які нічого не знали про чемпіонат Франції.

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Чи варто Анрі здаватися? Якщо він піде з Монако зараз, його кар'єра на цьому завершиться. Думаю, робота в таких непростих умовах піде йому на користь", – цитує Етторі Goal.com.

Після 18 турів Монако набрав 13 очок і займає передостаннє, 19-е місце, в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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