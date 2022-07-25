Після цілого року боротьби з травмами великий ветеран спробує свої сили на берегах озера багатіїв.

Легендарний іспанський півзахисник, чемпіон світу та Європи – Сеск Фабрегас – відкриє для себе нову лігу. Екс-футболіст Арсенала, Барселони, Челсі та Монако проведе наступний сезон у чемпіонаті Італії.

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Щоправда, мова йде лише про Серію В. Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Фабрегас досягнув усної домовленості щодо контракту з Комо. 35-річний іспанець, який наразі перебуває в статусі вільного агента, підпише угоду терміном на два роки. Залишилось тільки прилетіти в Італію й пройти медичне обстеження – очікується, що це відбудеться в серпні.

Наразі Сеск підтримує форму на базі Барселони разом з Луїсом Суаресом. Попередній сезон він майже повністю пропустив через травми, зігравши всього 115 хвилин. Монако вирішив не продовжувати контракт з іспанцем.

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