После целого года борьбы с травмами, великий ветеран попробует свои силы на берегах озера богачей.

Легендарный испанский полузащитник, чемпион мира и Европы – Сеск Фабрегас – откроет для себя новую лигу. Экс-футболист Арсенала, Барселоны, Челси и Монако проведёт следующий сезон в чемпионате Италии.

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Правда, речь идет только о Серии В. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, Фабрегас достиг устной договоренности по контракту с Комо. 35-летний испанец, который находится в статусе свободного агента, подпишет соглашение сроком на два года. Осталось только прилететь в Италию и пройти медицинское обследование – ожидается, что это произойдет в августе.

Сейчас Сеск поддерживает форму на базе Барселоны вместе с Луисом Суаресом. Предыдущий сезон он почти полностью пропустил из-за травм, сыграв всего 115 минут. Монако решил не продлевать контракт с испанцем.

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