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Фабіо Гроссо очолив Верону

12:21 127 Читать на русском
Фабіо Гроссо очолив Верону
Фабіо Гроссо / Фото: ФК Ювентус

Колишній футболіст збірної Італії праюватиме головним тренером Верони.

Новим наставником Верони став Фабіо Гроссо, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Щасливий і гордий стати новим тренером Верони. Не можу дочекатися, коли почну цю пригоду. Вітаю вас і до швидкої зустрічі", – прокоментував Гроссо своє призначення.

Попереднім місцем роботи Гроссо був Барі. Під час футбольної кар'єри він встиг пограти за Перуджу, Палермо, Інтер, Ліон, Ювентус та збірну Італії, в складі якої став чемпіоном світу в 2006 році. Фабіо Гроссо завершив професійну кар'єру в 2012 році.

Нагадаємо, що Верона за підсумками минулого сезону посіла 19-е місце в турнірній таблиці чемпіонату і вилетіла в Серію B.

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Теги
Італія Верона Верона Фабіо Гроссо Фабіо Гроссо
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