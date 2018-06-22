Фабіо Гроссо очолив Верону

Колишній футболіст збірної Італії праюватиме головним тренером Верони.

Новим наставником Верони став Фабіо Гроссо, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Щасливий і гордий стати новим тренером Верони. Не можу дочекатися, коли почну цю пригоду. Вітаю вас і до швидкої зустрічі", – прокоментував Гроссо своє призначення.

Попереднім місцем роботи Гроссо був Барі. Під час футбольної кар'єри він встиг пограти за Перуджу, Палермо, Інтер, Ліон, Ювентус та збірну Італії, в складі якої став чемпіоном світу в 2006 році. Фабіо Гроссо завершив професійну кар'єру в 2012 році.

Нагадаємо, що Верона за підсумками минулого сезону посіла 19-е місце в турнірній таблиці чемпіонату і вилетіла в Серію B.

"Сампаолі повинен застрелитися із Мессі одним патроном". Нищівна реакція соцмереж на фіаско Аргентини проти Хорватії