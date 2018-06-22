Фабио Гроссо возглавил Верону

Бывший футболист сборной Италии будет работать главным тренером Вероны.

Новым наставником Вероны стал Фабио Гроссо, сообщает официальный сайт клуба.

"Счастлив и горд стать новым тренером Вероны. Не могу дождаться, когда начну эту историю. Поздравляю вас и до скорой встречи", – прокомментировал Гроссо свое назначение.

Предыдущим местом работы Гроссо был Бари. Во время футбольной карьеры он успел поиграть за Перуджу, Палермо, Интер, Лион, Ювентус и сборную Италии, в составе которой стал чемпионом мира в 2006 году. Фабио Гроссо завершил профессиональную карьеру в 2012 году.

Напомним, что Верона по итогам прошлого сезона заняла девятнадцатого место в турнирной таблице чемпионата и вылетела в Серию B.

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