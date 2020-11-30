В рамках 11-го туру Ла Ліги Бетіс у рідних стінах поступився Ейбару. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бетіс у рідних стінах приймав Ейбар. Обидві команди провально розпочали сезон і без бою три очки віддавати не збирались. Перша половина зустрічі виявилась безгольовою і команди пішли на перерву і нульовим рахунком.

Одразу по перерві "зброярі" вирвались вперед завдяки голу Муто. За декілька хвилин рефері призначив одинадцятиметровий за фол у штрафному, який реалізував Бургос – 0:2. "Біло-зелені" продовжували володіти м'ячем, але наблизитись до воріт суперника ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку арбітр призначив ще один пенальті, і знову у ворота Бетіса. Цього разу його взявся виконувати Енріч – голкіперу вдалось потягнути удар, спрямований у лівий кут. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ейбара – 0:2.

Барселона не відпустила Мессі в Інтер за 250 мільйонів, – екс-президент клубу