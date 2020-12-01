В рамках 11-го тура Ла Лиги Бетис в родных стенах уступил Эйбару. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бетис в родных стенах принимал Эйбар. Обе команды провально начали сезон и без боя три очка отдавать не собирались. Первая половина встречи оказалась безголевой, и команды ушли на перерыв и нулевым счетом.

Сразу после перерыва "оружейники" вырвались вперед благодаря голу Муто. За несколько минут рефери назначил одиннадцатиметровый за фол в штрафной, который реализовал Бургос – 0:2. "Бело-зеленые" продолжали владеть мячом, но приблизится к воротам соперника никак не удавалось. Под занавес поединка арбитр назначил еще один пенальти, и снова в ворота Бетиса. На этот раз его взялся выполнять Энрич – голкиперу удалось потянуть удар, направленный в левый угол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Эйбара – 0:2.

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