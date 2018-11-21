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Эвра облизывал, целовал и бил сырую индейку – такого вы еще не видели

20:51 40 Читати українською
Эвра облизывал, целовал и бил сырую индейку – такого вы еще не видели
Патрис Эвра / Reuters

Экс-игрок сборной Франции опубликовал очень странное видео.

Эвра на своей странице в Instagram разместил странное видео. На видео он целует, облизывает, ест и бьет индейку в сопровождении композиции в стиле рэп.

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Оказалось, что таким образом Патрис празднует День благодарения, который в США отмечают в четвертый четверг ноября, то есть завтра. Традиционное блюдо, которое подают на стол в этот праздник – индейка.

Многие пользователи после просмотра этого видео начали переживать за состояние здоровья француза.

К слову, Патрис Эвра ранее выступал за Монцу, Ниццу, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Марсель. В составе МЮ француз пять раз становился чемпионом Англии.

Теги
Мир футбольные курьёзы Патрис Эвра Патрис Эвра
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