Миколенко офіційно отримав нового тренера в Евертоні – Зінченко та Ко стануть дебютним випробуванням
Евертон оголосив про призначення Шона Дайча новим головним тренером після відставки Френка Лемпарда.
Дайч підписав контракт до червня 2025 року, повідомляє офіційний сайт "ірисок".
51-річний фахівець дебютує біля керма команди Миколенка в матчі Прем’єр-ліги проти Арсенала на Гудісон Парк у суботу, 4 лютого.
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"Для мене честь стати тренером Евертона. Ми з моїм штабом готові і прагнемо допомогти повернути цей великий клуб на правильний шлях", – зазначив Дайч, який провів у ролі наставника в АПЛ 258 матчів. Його останнім клубом був Бернлі. З "бордовими" він працював 10 років (2012-2022).
Дайч замінив на Гудісоні Френка Лемпарда, який очолив Евертон у лютому минулого року. "Іриски" востаннє вигравали офіційний матч ще 22 жовтня і ведуть боротьбу за виживання. Мерсисайдці перебувають на 19 місці – 15 очок після 20 матчів.