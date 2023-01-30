Дайч підписав контракт до червня 2025 року, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

51-річний фахівець дебютує біля керма команди Миколенка в матчі Прем’єр-ліги проти Арсенала на Гудісон Парк у суботу, 4 лютого.

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"Для мене честь стати тренером Евертона. Ми з моїм штабом готові і прагнемо допомогти повернути цей великий клуб на правильний шлях", – зазначив Дайч, який провів у ролі наставника в АПЛ 258 матчів. Його останнім клубом був Бернлі. З "бордовими" він працював 10 років (2012-2022).

Дайч замінив на Гудісоні Френка Лемпарда, який очолив Евертон у лютому минулого року. "Іриски" востаннє вигравали офіційний матч ще 22 жовтня і ведуть боротьбу за виживання. Мерсисайдці перебувають на 19 місці – 15 очок після 20 матчів.