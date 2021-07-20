34-летний голкипер Асмир Бегович оставил свою подпись на контракте с Эвертоном, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве с боснийцем рассчитано на год, с возможностью пролонгации еще на сезон. Последним клубом Асмира был Борнмут, где он провел в прошлом сезоне Чемпионшипа 47 матчей, в которых пропустил столько же голов.

Напомним, Бегович является голкипером сборной Боснии и Герцеговины, которая соперничает с Украиной в квалификации к ЧМ-2022.

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