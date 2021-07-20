Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання англійського півзахисника Андроса Таунсенда.

Бенітес пригадав свої принизливі слова про Евертон – тренер "ірисок" не став просити вибачення

Сторони домовились про співпрацю на два роки. Контракт Андроса з Крістал Пелас завершився, тому він дістався "ірискам" на правах вільного агента. Новоспечений тренер Евертона Рафаель Бенітес вже працював з Таунсендом у Ньюкаслі.

У минулому сезоні АПЛ Андрос провів 34 матчі, в яких відзначився голом та 5 асистами.

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