Таунсенд став гравцем Евертона
20 липня 20:24 - Читать на русском
Наставник "ірисок" Рафаель Бенітес запросив свого екс-підопічного.
Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання англійського півзахисника Андроса Таунсенда.
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Сторони домовились про співпрацю на два роки. Контракт Андроса з Крістал Пелас завершився, тому він дістався "ірискам" на правах вільного агента. Новоспечений тренер Евертона Рафаель Бенітес вже працював з Таунсендом у Ньюкаслі.
У минулому сезоні АПЛ Андрос провів 34 матчі, в яких відзначився голом та 5 асистами.
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