Віталій Миколенко через проблеми зі здоров'ям пропускав надважливий для Евертона поєдинок. "Іриски" на момент початку гри перебували на межі вильоту, посідаючи рятівне 17 місце АПЛ. Відповідно, проти невмотивованого Вулверхемптона команді Шона Дайча потрібна була тільки перемога, інакше перед останнім туром був великий ризик опуститися у зону вильоту.

Тренер Евертона оцінив шанси Миколенка зіграти у 2 останніх матчах сезону АПЛ

Евертон вже за неповні 20 стартових хвилин завдав 6 ударів у бік воріт (проти нуля у "вовків"), але всі вони неточними. Найкращі шанси були у Калверта-Льюїна, який головою не влучив у ворота. Гості традиційно зробили великий акцент на стандарти, закручуючи м'яч у воротарський, але до бодай ударів у рамку це не призвело. Посеред тайму ще й кадрова втрата наздогнала "ірисок" – Шон Дайч змушений був змінювати Паттерсона. Шотландець отримав пошкодження і поступився місцем на полі Майклу Кіну.

А на 34-й хвилині Вулверхемптон вийшов уперед, реалізувавши перший же свій момент. Помилка Евертона на чужій половині завершилася контратакою господарів. Пікфорд відбив удар Траоре, але Хван був першим на добиванні. Не надто логічні 1:0. Тут же й другий ледь не влетів – Поденсе на добиванні головою перекинув і Пікфорда, і ворота.

Багато помилок від Евертона у другій частині тайму після активного початку. А вже в компенсований час гостей наздогнала ще одна проблема. Калверт-Льюїн отримав пошкодження і залишив поле. Катастрофа. Замість провідного форварда вийшов Грей, але до перерви нічим не відзначився.

На старті другого тайму Евертон пішов уперед, але ледь не пропустив. Сарабія трохи не влучив у дальній кут після чергової обрізки підопічних Дайча, яка призвела до контратаки. "Вовки" провели класний відрізок з кількома ударами по воротах Пікфорда, але не змогли зміцнити свою перевагу в рахунку. У гостей можна згадати хіба що спробу Грея, з якою впорався Пікфорд.

Все йшло до перемоги Вулверхемптона, але на 90+9 хвилині гості врятувалися. Єррі Міна пішов в атаку і заштовхав м'яч у ворота. 1:1 – можливо, рятівний гол для Евертона у боротьбі за виживання. Команда Миколенка набрала 33 очки і чекає результатів матчів Лідса та Лестера. У останньому турі АПЛ Евертон зіграє проти Борнмута, який вже гарантував собі збереження прописки в еліті.