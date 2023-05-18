Віталій розтягнув м'яз стегна ще минулого тижня перед поєдинком з Манчестер Сіті (0:3). Відновлення трохи затягнулось, тож матч 37 туру АПЛ проти "вовків" українець теж пропустить.

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"Я сумніваюся, що Миколенко зможе зіграти у цьому матчі, адже він не тренувався. Є шанс повернутися на наступну гру. Він близький до відновлення, але ми не будемо ризикувати", – цитує Шона Дайча сайт "ірисок".

Команда з Ліверпуля усього на 1 пункт випереджає зону вильоту, тому матчі з Вулверхемптоном і Борнмутом (20 й 28 травня відповідно) будуть вирішальними для неї.

Нагадаємо, 23-річний гравець збірної України цього сезону провів 35 поєдинків за Евертон у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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