Евертон може підписати героя Копа Амеріка-2019 Евертона

Нападник збірної Бразилії Евертон найближчим часом може поповнити склад ліверпульської команди.

Англійський Евертон незабаром може поповнитись форвардом бразильського Греміо Евертоном, повідомляє Goal.com. Англійський клуб у зимове міжсезоння хоче підсилити атакувальну лінію у зв'язку з проблемами при створенні гольових моментів. Керівництво "ірисок" вже розпочало переговори з бразильським клубом щодо 23-річного футболіста. Сума потенційного трансферу може досягти 30 млн фунтів стерлінгів (приблизно 35 млн євро).

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Нагадаємо, Евертон захищає кольори Греміо з 2014 року. У поточному сезоні гравець взяв участь у 29 матчах бразильської Серії А, в яких відзначився 11 разів і віддав 5 результативних передач. З минулого року форвард став регулярно викликатись у збірну Бразилії.

Ліверпульський клуб після 14 турів посідає в чемпіонаті Англії 17-ту сходинку, набравши 14 очок.

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