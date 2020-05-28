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Евертон може переманити Годіна – його сватали до Манчестер Юнайтед

16:26 139 Читать на русском
Евертон може переманити Годіна – його сватали до Манчестер Юнайтед
Дієго Годін / ANSA

Оборонець міланського Інтера Дієго Годін може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні. У його послугах зацікавлений ліверпульський Евертон.

"Іриски" хочуть підсилитися досвідченим центрбеком, повідомляє HITC.

Годін оцінив ймовірність повернення в Атлетіко

У найближче трансферне вікно Евертон має намір зробити пропозицію щодо трансферу Годіна. Інтер готовий розглянути пропозиції з продажу уругвайця. Така позиція викликана тим, що Годін не зумів стати провідним виконавцем за сезон на Джузеппе Меацца. Хоче змінити клубну прописку нібито й сам оборонець.

У нинішній кампанії Дієго Годін провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. На нього також претендує Манчестер Юнайтед.

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