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Годін оцінив ймовірність повернення в Атлетіко

3 травня 06:00 241 Читать на русском
Годін оцінив ймовірність повернення в Атлетіко
Годін та Сімеоне / ФК Атлетіко Мадрид

Захисник Інтера вважає, що книга його взаємин з мадридським Атлетіко вже дописана.

Нагадаємо, уругваєць провів у футболці "матрацників" 9 років, а влітку 2019-го перебрався в Інтер на правах вільного агента. 34-річний Годін не має статусу беззаперечно основного гравця в команді Антоніо Конте, тому в пресі регулярно з'являються чутки про його ймовірний відхід.

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"В Атлетіко я пережив багато вражаючих моментів. Сімеоне – неймовірний тренер, який вміє готувати команду до матчів проти будь-якого суперника. Він – справжній диригент оркестру, адже керує не лише командою, але й фанатами.

Багато хто питає мене, чи я повернуся в Атлетіко. Я пережив там чимало приємних миттєвостей, але цей цикл для мене завершений, я перегорнув цю сторінку. Принаймні, у статусі гравця. В іншій ролі – можливо. Але я назавжди залишуся їхнім фанатом", – цитує Годіна Mundo Deportivo.

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