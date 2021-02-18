Евертон поступився Манчестер Сіті у матчі 15 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті захопив контроль над грою, проте забив лише в середині першого тайму, Фодену трохи допоміг рикошет. Але вже за 5 хвилин Евертон забив у відповідь – Рішарлісон не без долі везіння переправив м'яч у ворота Едерсона.

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В другому таймі Манчестер Сіті продемонстрував різницю в класі: спочатку класний удар вдався Марезу, а трохи пізніше Бернарду Сілва поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Манчестер Сіті закріпився на першій сходинці, набравши 56 очок та відірвавшись від другого МЮ вже на 10 пунктів. Евертон з 37 заліковими балами залишився сьомим.