Зустріч між Евертоном і Манчестер Сіті на Гудісоні мала відбутись ще сім тижнів тому, однак тоді її зірвав спалах COVID-19. Тоді "містяни" йшли четвертими з відставанням у п'ять залікових балів від першої позиції, яку посідав Ліверпуль – нині ж підопічні Пепа Гвардіоли йшли в лідерах з відривом у 13 пунктів від мерсисайдців і в 7 очок від найближчого переслідувача. При цьому Ман Сіті виграв 16 матчів поспіль у всіх турнірах.

Здавалося, Евертон не матиме жодних шансів, хоча "іриски" протягом останніх тижнів розписали 3:3 з МЮ та 5:4 з Тоттенхемом. Втім, три дні тому команда Карло Анчелотті поступилася Фулхему, тож фаворит поєдинку на Гудісоні був очевидним. Пеп Гвардіола навіть притримав Олександра Зінченка на банці, хоча протягом восьми турів поспіль він виходив в основі.

Перший тайм не виглядав аж надто цікаво. Манчестер Сіті прогнозовано захопив контроль над м'ячем і швидко повертав його після втрат, однак реальних моментів це майже не приносило. За першу годину гри "містяни" мали лишень шість кутових та два нормальних удари – на 3-й хвилині Канселу з дистанції пробивав у лівий кут (Пікфорд парирував), а на 18-й Жезус стріляв метрів з 10-ти після розрізного пасу (вище воріт). Евертон же виходив у контратаки через фланги, але вони теж не приносили якоїсь гостроти. На полі не було нудно, але моментів явно не вистачало.

Важко було зрозуміти, як Сіті зламає настільки крутий захист, який навіть після втрати Міни на 20-й хвилині спокійно тримав штрафний на замку. Гості швидко звалилися до кросів й заробляли купу стандартів – і несподівано саме вони принесли успіх! Сьомий кутовий, проведений "містянами" на 32-й хвилині, завершився виносом прямо в ноги Фодену. Філ завдав удару з лету, а м'яч рикошетом від захисника пролетів повз Пікфорда. 1:0!

Втім, Евертон не знітився, а відігрався вже на 38-й. Вийшов дещо кумедний гол: Коулмен обігрався з Івобі на правому фланзі та увійшов у штрафний, звідки виконав подачу на дальню стійку – самотній Дінь одразу ж вистрілив у дальній кут. М'яч влучив у штангу й від неї зрикошетив у Рішарлісона, після чого залетів у ворота. 1:1! Більше у першому таймі команди не загострювали.

На старті другого тайму обидві команди почали працювати агресивніше. Так, Манчестер Сіті міг забити другий гол вже на 51-й хвилині, коли Бернарду Сілві дали пробити з правого краю карного майданчика у ближній кут – Пікфорд парирував. Евертон відповів на 53-й зміщенням Івобі з флангу та пасом на лінію штрафного, звідки Сігурдссон пробив другим дотиком. Удар встигли накрити в останню мить, а вже через дві хвилини Сіті огризнувся пострілом Жезуса з лівого краю штрафного в ближню дев'ятку – м'яч пройшов над поперечкою! Господарі не знітились, організувавши кілька непоганих атак, але загострити з них не вдалося через технічний брак.

Ближче до 60-х хвилин стало помітно, що манкуніанці більш інтенсивно працюють на останній третині поля й краще відкриваються. На 61-й наростаюча перевага "містян" могла вилитись у гол з кутового – це Родрі замикав подачу ударом головою в лівий кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. На 63-й же гості добилися свого: Бернарду Сілва відкрився перед карним майданчиком і виконав скидку на лінію під удар Марезу, а Ріяд у фірмовому стилі закрутив м'яч під дальню штангу – 1:2!

Карло Анчелотті одразу відповів атакувальними замінами, кинувши у бій Хамеса та Кінга, але жодного покращення у грі "ірисок" не сталося. Манчестер Сіті остаточно захопив ініціативу, за десять хвилин після голу тримаючи м'яч 84% часу. Щоправда, оборона господарів не дозволяла створити чогось цікавого біля власних воріт, однак на 77-й манкуніанці увімкнули клас: на правому фланзі пройшла дуже красива комбінація у три передачі з виводом Бернарду Сілви на ударну позицію перед штрафним, після якої португалець потужно пробив під ліву стійку – 1:3! Всі питання щодо переможця були зняті.

Евертон намагався щось організувати попереду, але страждав через технічний брак. Сіті час від часу ловив "ірисок" на контратаках, але особливого бажання бігати не демонстрував навіть де Брюйне, який відновився після травми й вийшов на останні десять хвилин. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Пепа Гвардіоли – 17-ту поспіль у всіх турнірах. Безпрограшна серія "містян" досягла 24-х поєдинків.

Манчестер Сіті набрав 56 очок, збільшивши відрив від другої позиції до десяти залікових балів. Евертон, маючи в активі 37 пунктів, залишився на сьомій сходинці. До зони ЛЧ команді Карло Анчелотті не вистачає п'яти очок, однак вона має матч у запасі.