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Евертон – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

22:34 308 Читать на русском
Евертон – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Евертон – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Евертон і Тоттенхем розписали нічию у заключному матчі 11 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

Перший тайм вийшов відверто нудним, команди так і не змогли потішити глядачів бодай одним голом. Дебют другої половини також не вразив гострими моментами, однак на 63 хвилині Тоттенхем таки відкрив рахунок – Аллі легко розібрався з обороною Евертона і пробив у нижній кут воріт Пікфорда.

Під завісу зустрічі відбулось вилучення Сона за грубий підкат проти Андре Гомеша, а на останніх секундах "іриски" відігралися – Тосун замкнув подачу Діня з лівого фланга.

Евертон вирвав нічию у Тоттенхема, Лестер переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя

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