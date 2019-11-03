Евертон – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Евертон і Тоттенхем розписали нічию у заключному матчі 11 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Перший тайм вийшов відверто нудним, команди так і не змогли потішити глядачів бодай одним голом. Дебют другої половини також не вразив гострими моментами, однак на 63 хвилині Тоттенхем таки відкрив рахунок – Аллі легко розібрався з обороною Евертона і пробив у нижній кут воріт Пікфорда.

Під завісу зустрічі відбулось вилучення Сона за грубий підкат проти Андре Гомеша, а на останніх секундах "іриски" відігралися – Тосун замкнув подачу Діня з лівого фланга.

Евертон вирвав нічию у Тоттенхема, Лестер переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя